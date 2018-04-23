تخصيص 5 ملايين دينار لعلاج المرضى في الداخل والخارج

أذن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط، بتخصيص وتسييل مبلغ وقدره 5 ملايين دينار لعلاج المرضى في الداخل والخارج .

ووفقاً لمنشور على الصفحة الرسمية للمجلس، نص القرار رقم (126) لسنة 2018، صرف 3 ملايين دينار ليبي لمركز بنغازي الطبي ، ومبلغ مالي قدره مليوني دينار لمركز طبرق الطبي.

كما أوضح القرار أن القيمة سيتم خصمها من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018، على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة للسنة الجارية، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

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