المشري : سنبدأ حوارا حقيقيا دون شروط مع مجلس النواب

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري توجهه الى المغرب للقاء مع ممثلي مجلس النواب والبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود.

وقال المشري ، الأحد، إنه على استعداد لتقديم التنازلات كافة ؛ للوصول إلى حل ينهي الانقسام، كخطوة لإنهاء الأزمة التي أضرت البلاد ، وأثقلت كاهل المواطن طوال السنوات الماضية، وفقا للمكتب الإعلامي للمجلس .

وأكد المشري أنه يأمل أن يتعاطى مجلس النواب بإيجابية مع مبادرته للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وجّه، في كلمة مسجلة له، دعوة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ لعقد لقاء عاجل بينهما للدفع بالحوار السياسي، وتقديم التنازلات لتحقيق الأهداف العليا للوطن.

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