«المؤقتة» تصدر قرارًا جديدًا بشأن جامعة بنغازي

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، قرارًا، يُفيد بالسماح لوزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء مناقلة للمخصص المالي الخاص بتنفيذ مشاريع تتعلق بجامعة بنغازي الصادر بشأنها قرارات مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2017م ورقم 60 لسنة 2018م ورقم 114 لسنة 2018م المشار إليها في حال تطلبت الضرورة ذلك وفق الضوابط التالية :

أن لا تتجاوز المناقلة نسبة 10% من إجمالي قيمة مشاريع والمقدر بمبلغ 52,852,646,500 د.ل اثنان وخمسون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وستة واربعون دينار و 500 درهم.

أن تقتصر المناقلة على المشاريع المشمولة بقرارت مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2017م ورقم 114لسنة 2018م المبينة أعلاه.

والقيام بما يلزم في هذا الخصوص طبقا للنظم واللوائح السارية.

