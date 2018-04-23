 بوابة سوسة الغربية تضبط تاجر “ترامادول”

سوسة 23 أبريل 2018(وال)- ألقى أعضاء بوابة سوسه الغربية والتابعة لمديرية أمن شحات القبض على شخص يقوم بجلب حبوب الهلوسة نوع ” ترامادول” وبيعها للمتعاطين.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن شحات أنه تم تحريز كمية حبوب الهلوسة المضبوطة التي تقدر بأثني عشرة شريط (12) “ترامادول”، وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أن عملية القبض تمت، أثناء التفتيش الدوري للبوابة على الداخلين والخارجين من المدينة، وتبين أن المتهم سكن في المدينة حديثاً.( وال – سوسة ) س ع / ع ع

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