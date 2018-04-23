أعضاء بلدي مصراتة يناقشون مع مدير لجنة الصليب الأحمر آليات تنفيذ برامجها في المدينة

عين ليبيا

التقى أمس الأحد عضوي المجلس البلدي في مصراتة أبوبكر الهريش، وهناء خضورة، مع السادة مدير وموظفي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقرهم بمصراتة.

هذا وتمت مناقشة آليات تنفيذ مجموعة من البرنامج التي ينفذها الصليب الأحمر بالتنسيق وبالتعاون مع بلدية مصراتة ومنها: مشروع تدريبي يستهدف فئة المبتورين والأرامل، وبرنامج تقديم مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة داخل البلدية، والبلديات المجاورة.

حيث تم تحديد الإجراءات التي ستتم بالخصوص، والعمل على ضمان الاستفادة من المساعدات قبل بداية شهر رمضان المبارك، كما تم تحديد بعض الجهات التي ستساهم في تنفيذ مشروع التدريب المعلن عنه من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولي بمصراتة.

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