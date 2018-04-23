المؤقتة تتخذ هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع جامعة بنغازي

قررت الحكومة المؤقتة، اليوم الأثنين، منح الأذن لوزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مناقلة للمخصص المالي الخاص بتنفيذ مشاريع تتعلق بجامعة بنغازي.

وبين قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2018، على أن يتم تنفيذ القرار وفق لمجموعة من الضوابط منها، أن لا تتجاوز المناقلة نسبة 10% من إجمالي قيمة مشاريع والمقدر بمبلغ ( 52,852,646,500 د.ل ) اثنان وخمسون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وستة وأربعون دينار و (500 درهم )، وأن تقتصر المناقلة على المشاريع المشمولة بقرارات مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2017م ورقم 114لسنة 2018م.

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