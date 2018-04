«شورى درنة» يُعلن مقتل أبرز مقاتليه على يد الجيش

المتوسط:

أفاد «مجلس شورى درنة» التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، مقتل أحد أبرز مُقاتليه، الذي يدعى مجدي عامر التاجوري، وذلك خلال مواجهات مع القوات المسلحة، أمس، في ضواحي المدينة.

كان المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات المسلحة تدك حاليًا بالمدفعية الثقيلة، معاقل ما يسمى «بمجلس شورى درنة» في محور الظهر الحمر.

وكانت القوات المسلحة المتمركزة بالمحور الغربي لمدينة درنة، شنت ضربات بالمدفعية الثقيلة لأهداف تابعة للجماعات الإرهابية المتحصنة بالعمارات الكورية الواقعة بمدخل المدينة الغربي.

