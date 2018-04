«جدول الأعمال» يتصدر اجتماع «الخليج العربي للنفط»

المتوسط:

عقدت «لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط» اجتماعها الدوري العادي صباح اليوم الإثنين، الموافق 23/4/2018 برئاسة محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة.

وخلال الاجتماع الدوري العادي، تمَّ التطرق إلى مناقشة جدول الأعمال المعروض على اللجنة.

كانت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اجتمعت، الأربعاء الماضي، برئاسة صلاح مسعود المنفي رئيس لجنة الإدارة المكلف لمناقشة جدول الأعمال المعروض على اللجنة.

