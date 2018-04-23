رئيس “مجلس الدولة” الليبي: نبحث اختيار مجلس رئاسي “فعال”

قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء الأحد، إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح في المغرب، لمحاولة الاتفاق على آلية اختيار “مجلس رئاسي فعال”.

وأوضح أنه سيبحث كذلك تقليص أعضاء المجلس إلى ثلاثة، رئيس ونائبان، ما سينعكس إيجاباً على أداء الحكومة والوضع الاقتصادي، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

تصريحات المشري جاءت، الأحد، عقب لقاء السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

ويبحث الاجتماع كذلك المناصب السيادية السبعة، وهي أهم ما سيكون على طاولة الحوار، وفق المشري، من دون تحديد موعد الاجتماع.

وشدد المشري على أن الاستفتاء على الدستور “أولوية” قبل إجراء أي انتخابات.

وأكد أن المجلس يسعى إلى تشجيع الانتخابات البلدية وإعطائها سلطة أكبر، ثم النظر في انتخابات برلمانية أو رئاسية أخرى، موضحاً أن رؤية المجلس تتمثل في عدم التشبث بالأشخاص، وأن المجلس ليس لديه “فيتو” على أي شخص.

من جانبه، هنّأ السفير البريطاني المشري بمناسبة الفوز في الانتخابات، مؤكداً أن الوضع الراهن لا ينبغي أن يستمر، مضيفاً أنه يجب التحرك للأمام وبسرعة.

وأكد السفير البريطاني أهمية لقاء المشري وعقيلة صالح لمناقشة الدستور والانتخابات، بحسب البيان ذاته.

الأناضول

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر