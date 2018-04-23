خفر السواحل ينقذ 199 مهاجر من جنسيات مختلفة ويسلمهم لجهاز مكافحة الهجرة

ليبيا – أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عن إستلامه 199 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وإفريقية وآسيوية كانو على متن زورقين مطاطيين.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أكد بحسب مكتبه الإعلامي على أنه وبعد إتمام عملية إنقاذ المهاجرين تم إيوائهم داخل فرع طرابلس طريق السكة وتقديم الخدمات الإيوائية و الطبية لهم.

وكشف الجهاز عن جنسيات المهاجرين غير الشرعيين وهم من “السودان، بنغلاديش ،الصومال ،الهند ،باكستان، إريتريا”، مشيراً إلى أنه سيتم عرضهم على نيابة الهجرة بمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وثمّن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس الجهود التي بذلت من قبل رجال خفر السواحل نقطة الإنزال القاعدة البحرية طرابلس ووحدة الإيواء بفرع طرابلس طريق السكة ووحدة الحركة بفرع طرابلس طريق السكة والهيئة الطبية الدولية IMC.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية