المشري: سنحاور بلا شروط

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مساء الأحد إلى المملكة المغربية للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له هناك.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة استعداده لتقديم كافة التنازلات خلال جولة الحوار هذه بهدف إنهاء الأزمة السياسية وحالة الانقسام التي تشهدها الساحة الليبية منذ سنوات.

ومن المنتظر أن يلتقي المشري وعقيلة الثلاثاء لمناقشة الملفات العالقة والتي تسببت في تعثر الوصول إلى اتفاق سياسي بين الجانبين.

وأكد المشري أنه يأمل في التماس بوادر إيجابية من مجلس النواب خلال هذه المحادثات التي تسعى إلى حلحلة الأزمة الليبية.

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح كان قد وصل، الأحد، إلى المملكة المغربية برفقة وفد من المجلس، تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

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