مؤسسة النفط : نتوقع إنخفاض الإنتاج بسبب تفجير خط أنابيب الزقوط – السدرة

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء الفرق المختصة التابعة لشركة الواحة بأعمال صيانة خط أنابيب الزقوط نتيجة الحريق الذي وقع فيه يوم السبت الماضي.

المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت وفقاً لموقعها الرسمي أنه من المتوقع إستغراق أعمال الصيانة لبضعة أيام، مؤكدةً أن التحقيقات الأولية تشير لتعمد التفجير والتسبب باندلاع الحريق الذي أصاب صمام العزل رقم 3 والتحويلة التي على الصمام “By-Pass”.

وقدرت الوطنية للنفط تأثر الإنتاج بمقدار 80 ألف برميل يومياً، مثنيةً على جهود فرق الإطفاء والصيانة التي قامت بالسيطرة على الوضع بمهنية وكفاءة عالية وحرس المنشآت النفطية لتوفيرهم الحماية لفريق الاطفاء وخاصة”سرية مراده المقاتلة”.

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