فيصل فخري في "مربوعة بنغازي"

استضاف مركز بنغازي لدعم المرأة في برنامجه الشهري من خلال فعليات مربوعة بنغازي الإعلامي الرياضي فيصل فخري للحديث عن المحطات الرياضية الهامة بالنسبة له

حيث تستضيف مربوعة بنغازي كل من تحمل ذاكرته تاريخ هذه المدينة وسردها على الحضور كنوع من تنشيط الذاكرة البنغازية وتوثيق ما يمكن توثيقه من خلال شخصيات عاشت تلك الفترة.

وكانت هذه المحطة بإشراف وإدارة المنظمة الوطنية لامازونات ليبيا ومن ضمن أنشطة مركز بنغازي لدعم المرأة والتي هي احد مراكز مشروع تنمية وتطوير قدرات المرأة للمشاركة الفعالة في المجتمع الليبي والذي ينفذه منتدي تمكين المراة والشباب برعاية صندوق الامم المتحدة للسكان .‎

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