«الكهرباء» تُطالب بضبط المتورطين في سرقة معدات الشبكة

أفاد ربيع معتمد رئيس مكتب الصيانة السريعة بالشركة العامة للكهرباء، بأنَّ مجموعة وصفها بالخارجة عن القانون قامت بسرقة المحول المغدي لخط الغاز بمنطقة الغربيات وتخريب معدات الشبكة.

وأوضح رئيس مكتب الصيانة، أنَّ هذه الظاهرة تُؤثر تأثيرًا كبيرًا على المواطن، وتتسبب في انقطاعات في التيار الكهربائي على المستهلكين، وبالتالي تعطل إرجاع التغذية ربما لساعات وأحيانا أكثر جراء هذه الاعتداءات، التي يصعب معالجتها في الوقت المحدد تحت هذه الظروف نتيجة لنقص المعدات اللازمة لأعمال الصيانة .

وتناشد الشركة العامة للكهرباء سرت، كافة الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤلياتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة وملك للشعب الليبي.

