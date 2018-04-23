إغلاق قاعة مجلس النواب الليبي، بسبب غياب رئاسة المجلس

قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بن ميلاد، الإثنين، إن قاعة انعقاد جلسات مجلس النواب مغلقة للغياب الكامل لهيئة الرئاسة.

وأوضح بن ميلاد في تصريح صحفي أن النائب الأول والثاني غائبان، ولا يعرف أماكن تواجدهما، ورئيس المجلس في زيارة للمغرب، الأمر الذي أدى إلى إغلاق القاعة، وعدم انعقاد أي جلسة للمجلس.

واعتبر بن ميلاد أن هذا الأمر يعد خللا في تسيير المجلس، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس مشتتون، وحتى في حالة حضورهم لا يتجاوزن 20 عضوا، مؤكدا أن المجلس لم يعقد جلسات كاملة النصاب منذ قرابة 7 أشهر.

وأشار بن ميلاد إلى أن المجلس يمر بحالة ركود؛ بسبب التغيب المستمر للنواب والرئاسة، مضيفا أنه لم تعقد جلسة كاملة النصاب للتصويت على أي قرار، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب التصويت عليها؛ من أجل مصلحة المواطن، إلا أننا لم نشهد عملاً حقيقيًا للبرلمان منذ أشهر. وفق قوله.

وبيّن بن ميلاد أن مجلس النواب بعد أن يئس من حضور نوابه علقت هيئة الرئاسة الجلسات منذ أشهر، حتى تتمكن من استئنافها فيما بعد، وتقوم باتخاذ القرارات حتى دون توافر النصاب القانوني نتيجة استمرار غياب النواب

ويقوم رئيس مجلس النوّاب الليبي عقيلة صالح بزيارة إلى المملكة المغربية للقاء رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبحث ملف تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.

الجدير بالذّكر أن مجلس النواب أعلن في مارس الماضي تعليق إحدى جلساته؛ لعدم تمكن أغلب أعضاء مجلس النواب من القدوم إلى مدينة طبرق؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. بحسب بيان صادر عن مجلس النوّاب.

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