الرئاسي يدين الهجوم على مطار معيتيقة

طرابلس-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك أن فائز السراج يدين الاعتداء على مطار معيتيقة وإطلاق القذائف العشوائية مما يؤدي إلى تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة.

وأوضح السلاك أن السراج يحمل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة ويحذرها بأنه سيتم ملاحقتها جنائياً ومحلياً ودولياً، مؤكداً أن الإجراءات بدأت فعليا وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام وستعمل على التعامل مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة كافة.

وأفاد السلاك خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان رئاسة الوزراء أن السراج بحث يوم أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراته مستجدات عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق العودة، مضيفاً أنه تم التطرق إلى مشاكل البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الألغام، وما تم اقراره من اجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي، بالإضافة إلى بحث قضية المفقودين من الجانبين.

وفى سياق المتصل أضاف السلاك أن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء، ومصراته (اتفاق العودة) برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وبحضور وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين اجتمعت حول استعداد هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وجاهزية الفريق الفني بالهيئة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء فور توفير الحماية للفريق المختص .

وأضاف السلاك أن السراج يجدد دعوته إلى الأطراف كافة لطي صفحة الماضي ورأب الصدع وتنحية الخلافات وتقديم التنازلات للخروج ببلادنا من هذه الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة، كما يجدد الرئاسي دعوته إلى المهجرين في الخارج للعودة إلى بلادهم، مشددًا على أنه لا إقصاء لأحد فـ ليبيا تسع الجميع.

وأوضح السلاك أن السراج يجدد إدانته بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري بمنطقة سيدى خليفة بمدينة بنغازي حامداً الله على سلامته، داعياً الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.

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