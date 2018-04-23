السلاك: تشكيل لجنة من العدل والداخلية لمتابعة هجوم معيتيقة

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، عن إدانته للاعتداء على مطار معيتيقة وإطلاق القذائف العشوائية، مما يؤدي إلى تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة، محملا العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، خلال مؤتم صحافي عقده اليوم الاثنين، إن السراج يحذر الجماعات المسلحة المسؤولة عن تلك الأفعال بأنه سيتم ملاحقتها جنائياً ومحلياً ودولياً، مؤكداً أن الإجراءات بدأت فعليا وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام وستعمل على التعامل مع هذا الأمر بكل حزم وبالسبل المتاحة كافة.

وكشف السلاك، خلال المؤتمر، أن السراج بحث يوم أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراته مستجدات عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق العودة، مضيفاً أنه تم تطرق إلى مشاكل البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الألغام، وما تم إقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي، بالإضافة إلى بحث قضية المفقودين من الجانبين.

وأضاف، أن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء، ومصراته (اتفاق العودة) برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وبحضور وزير رعاية اسر الشهداء والمفقودين اجتمعت حول استعداد هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وجاهزية الفريق الفني بالهيئة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء فور توفير الحماية للفريق المختص.

وأكد السلاك، أن السراج يجدد دعوته إلى الأطراف كافة لطي صفحة الماضي ورأب الصدع وتنحية الخلافات وتقديم التنازلات للخروج بليبيا من هذه الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة، كما يجدد دعوته إلى المهجرين في الخارج للعودة إلى بلادهم، مشددًا على أنه لا إقصاء لأحد فـ ليبيا تسع الجميع.

وتابع، “أن رئيس المجلس الرئاسي جدد إدانته أيضا بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب عبد الرازق الناظوري، بمنطقة سيدى خليفة بمدينة بنغازي”، حامداً الله على سلامته، داعياً الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.

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