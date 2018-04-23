نوح: مماطلة النواب في إصدار قانون الاستفتاء مصادرة لإرادة الليبيين

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، الاثنين، إن عدم إنجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور يعد “خيانة وعدم احترام لإرادة الشعب.”

وأضاف نوح، في تصريح للرائد، أن التأخر في إنجاز هذا الاستحقاق “جريمة” من النواب وتقصير من الأعضاء المنقطعين، مبينا أن التحجج بالوضع الأمني غير مقبول، وبالإمكان اختيار أي مدينة أخرى للاجتماع.

وأشار عضو الهيئة إلى أن ما يتداول حول البدائل المقترحة لتجاوز مجلس النواب ليست ذات جدوى، ولن تزيد إلا من اتساع الهوة بين الفرقاء، مضيفا أنه على رئيس مجلس النواب اقتراح مدينة أخرى لعقد جلسة مكتملة النصاب؛ لإجازة قانون الاستفتاء على المسودة.

يشار أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سلمت مسودة الدستور لمجلس لنواب منذ يوليو من عام 2017.

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