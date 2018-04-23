الحكومة المؤقتة تصدر جملة قرارات تخص مختلف المدن الليبية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالسماح لمصلحة التقنيات والمرافق التعليمية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ بعض المشاريع الهامة والضرورية المتعلقة ببلدية اجدابيا بمبلغ ( 5,920,000 د.ل) خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار ليبي على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

كما أصدرت الحكومة قرارا آخر يقضي بالسماح لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ بعض المشاريع الهامة والضرورية المتعلقة ببلدية أوجلة في بقيمة (1,310,430 د.ل ) مليون وثلاثمائة وعشرة ألاف وأربعمائة وثلاثون دينار ليبي على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

وأذنت الحكومة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ بعض المشاريع الهامة والضرورية المتعلقة ببلدية درنة بقيمة (4,410,00 د.ل) أربعة ملايين أربعمائة وعشرة آلاف دينار ليبي على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

وسمحت الحكومة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ بعض المشاريع الهامة والضرورية المتعلقة ببلدية جردس العبيد في حدود قيمة وقدرها (3,177,210 د.ل) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وعشرة دنانير على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

وأصدرت الحكومة قرارا يسمح للهيئة العامة للإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع ازدواج طريق حي النصر(أ) حي النصر(ب) ببلدية طبرق باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة وقدرها ( 4,963,045 د.ل) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسة واربعون دينار ليبي على ان يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الادارية والتشريعات النافذة

وأذنت الهيئة العامة للإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع ازدواج طريق حي اشبيلية / حي الحرية ببلدية طبرق باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة وقدرها ( 4,976,939 د.ل) أربعة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وثلاثون دينار ليبي على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

وسمحت الحكومة للهيئة العامة للإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع ازدواج طريق حي النصر / حي المصفاة ببلدية طبرق باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة وقدرها ( 4,987,958 د.ل) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار ليبي على ان يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الادارية والتشريعات النافذة

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