«الاتحاد العام لطلبة ليبيا» يعرض على «السراج» مشكلات الطلبة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس، رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا محمد هاشم القبلاوي.

حيث استعرض رئيس الاتحاد في هذا اللقاء المختنقات والمشكلات التي تواجه الطلبة والأوضاع التي يمرون بها باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع، متمنياً أن يولي الرئيس اهتمامه بهذه الشريحة والعمل على مساعدة الاتحاد العام لطلبة ليبيا ليقوم بواجبه على أكمل وجه، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تستلزم حشد الهمم من مختلف الشرائح للم شمل الليبيين وتحقيق وفاق وطني يلبي طموحات كافة أبناء الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.

كما عبر رئيس الاتحاد، عن أمله في اجراء اجتماعات دورية بين رئيس المجلس الرئاسي والاتحاد العام لطلبة ليبيا لتذليل كافة الصعوبات التي تعتري فئة الطلبة.

