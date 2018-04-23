السراج يأمر بحل مختنقات مصراتة ويبحث مع مسؤولي المدينة مستجدات عودة تاورغاء

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعضوي المجلس البلدي علي ابوستة وإسماعيل الهاشمي، مجمل الأوضاع في مدينة مصراتة وما تواجهه بعض القطاعات الخدمية من مصاعب، والمستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وأصدر فائز السراج تعليماته بإيجاد حلول عاجلة لكل ما هو ضروري وأساسي وفقا للأولويات لحل المختنقات في مدينة مصراتة.

وخلال اجتماع أجري الأحد في العاصمة الليبية طرابلس بحث السراج الجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق عودة أهالي تاورغاء النازحين إلى مدينتهم، وتطرق الاجتماع إلى مشاريع البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الالغام، وما تم إقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيدا لعودة الأهالي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء إن السراج بحث مع مسؤولي المدينة ملف المفقودين من مدينتي مصراتة وتاورغاء وآخر وتطوراته.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر في كانون الأول/ ديسمبر 2017 قرارًا يقضي بالشروع في عملية عودة نازحي تاورغاء بدءاً من 1 شباط/ فبراير الماضي، حيث حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، إلا أنها مُنعت من ذلك.

وبحسب روايات شهود عيان قامت مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة بمنع الأهالي الراغبين في العودة من الوصول إلى مدينتهم التي خرجوا منها في أحداث ثورة السابع عشر من فبراير 2011 بعد اتهامهم بمساندة نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وعقب منع النازحين طالب المجلس البلدي لمدينة مصراتة بتأجيل العودة حتى إنهاء الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة، ودعا ممثلوا المدينة إلى تحقيق بنود اتفاق العودة بالكامل ومنها تقديم اعتذار من مدينة تاورغاء والاعتراف بثورة السابع عشر من فبراير.

وقوبل منع العائلات النازحة من العودة باستنكار محلي ودولي واسع، حيث طالبت الأطراف السياسية في داخل ليبيا بتسريع تطبيق الاتفاق وتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم والبدء في عملية مصالحة شاملة.

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