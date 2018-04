4 أعضاء بهيئة «الدستور» يعرضون على ممثلى المجتمع الدولي آليات صياغته

المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه تم اختيار 4 أعضاء من هيئة صياغة الدستور، من قبل رئيس الهيئة، لتقديم نبذه عن الدستور الليبي وعملية صياغته، خلال اجتماع مع عدد من السفراء وممثلين عن المجتمع الدولي لدي ليبيا، اليوم الاثنين

وأوضحت البعثة في تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، تم اختيار كل من الهادي ابو حامة وضو المنصوري ورانيا الصيد ومحمد التومي، ليقدمون نبذة عن عملية صياغة الدستور

