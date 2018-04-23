السلاك: تشكيل لجنة لمحاسبة المتورطين بحادثة مطار معيتيقة

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الجماعات المسلحة المسؤولة عن تعريض حياة المدنيين للخطر والإضرار بمنشآت الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، عبر إدانته للاعتداء على مطار معيتيقة وإطلاق القذائف العشوائية، مؤكداً تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام لمحاسبة المتورطين.

وكشف السلاك، خلال المؤتمر، أن السراج بحث يوم أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراته مستجدات عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق العودة، مضيفاً أنه تم تطرق إلى مشاكل البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الألغام، وما تم إقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي، بالإضافة إلى بحث قضية المفقودين من الجانبين.

وأضاف، أن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء، ومصراته برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، وبحضور وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين اجتمعت حول استعداد هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وجاهزية الفريق الفني بالهيئة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء فور توفير الحماية للفريق المختص.

وأكد السلاك، أن السراج جدد دعوته إلى كافة الأطراف كافة لطي صفحة الماضي ورأب الصدع وتنحية الخلافات وتقديم التنازلات للخروج في ليبيا من هذه الأزمة، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وختم السلاك المؤتمر بالقول، أن رئيس المجلس الرئاسي جدد إدانته أيضا بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب عبد الرازق الناظوري، بمنطقة سيدى خليفة بمدينة بنغازي، داعياً الليبيين جميعاً إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.

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