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السراج يشيد بجهود المفوضية العليا للانتخابات المبذولة لإجراء الاستحقاقات القادمة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، انفتاحه للتعاون مع كافة الأطراف على الساحة السياسية، لإيجاد حل للأزمة الراهنة، وإنهاء حالة الانقسام التي أثرت سلبا على مؤسسات الدولة.

السراج وخلال استقباله اليوم سفير النمسا، رونالد شتروم، تحدث عن الانتخابات، مؤكدا أن حكومة الوفاق تعمل على تهيئة الأجواء لإجرائها، كما أشاد بما تبذله المفوضية العليا للانتخابات من جهد لتنفيذ هذا الاستحقاق.

من جانبه أبدى السفير النمساوي تطلع بلاده إلى التعاون بين البلدين، ورغبة الشركات النمساوية الكبرى في العودة إلى العمل في ليبيا في مختلف المجالات.

إلى جانب إمكانية تدريب الكوادر الليبية بمختلف التخصصات في النمسا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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