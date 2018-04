مصر: 394 ألف موطن غادروا ليبيا منذ حادث «ذبح المصريين» في سرت

المتوسط:

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1251 مصريا وليبيا و251 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح المصرية، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1008 إلى الجانب الليبي، بينهم 282 مصريا و 726 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 243 بينهم 213 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية في منطقة تقع غرب مدينة وحتى الآن إلى 394 ألف و9 مصريين.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 140 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 111 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

