مصلحة الآثار : نتواصل مع لجنة التراث العالمي لرفع الحظر عن خمسة مواقع أثرية في ليبيا

ليبيا – بحث أمين عام مجلس وزراء حكومة الوفاق الطاهر عامر خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع رئيس مصلحة الآثار محمد فرج، المعوقات التي تواجه مصلحة الآثار وسبل تطويرها لأداء دورها المنوط بها.

عامر أكد بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي، على دعم حكومة الوفاق لمصلحة الآثار العامة، مرجعاً نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء سعياً للتعاون مع المصلحة إدارياً ومالياً و فنياً.

وثمًن عامر الجهود التي تبذلها المصلحة في المحافظة على الآثار في ليبيا من أيدي العابثين بالإضافة للجهود التي بذلت لإرجاع الآثار الليبية المهربة إلى الوطن.

وبدوره شدد رئيس مصلحة الآثار على أهمية إيلاء الاهتمام الكافي للمصلحة لتطويرها إدارياً وإخراجها من الجمود الإداري الذي تعانيه، داعياً مؤسسات الدولة إلى مد يد المساعدة للمصلحة من أجل تجاوز مختلف المعوقات التي تواجهها.

كما طالب بتخصيص مبنى خاص بمصلحة الآثار العامة بدلاً من موقع السرايا الحمراء والذي تضرر بنيانه الداخلي نتيجة لاستخدامه مقراً إدارياً الأمر الذي يمس الجانب التراثي بالمبنى.

وكشف فرج عن تواصل المصلحة مع لجنة التراث العالمي بهدف رفع المواقع الأثرية الخمسة من قائمة الخطر.

يشار إلى أن المواقع التراثية الخمسة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والحضارات الفينيقية واليونانية والبيزنطية والرومانية التي توجد في مدينة شحات الأثرية ولبدة الكبرى الأثرية وصبراتة الأثرية وجبال أكاكوس الصخرية ومدينة غدامس القديمة.

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