ماذا قال المريمي بشأن جلسة النواب اليوم ؟

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن جلسة البرلمان لم تعقد اليوم الاثنين بسبب سفر رئيس مجلس النواب في مهمة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس البرلمان المغربي.

وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري يؤدي حاليا زيارة إلى بريطانيا بدعوة من مجلس العموم البريطاني”.

وأضاف المريمي أن “النواب سيعقدون جلسات خلال الأسابيع القادمة وفق المستجدات السياسية وجاهزية القوانين التي تنظر فيها اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء وبعض القوانين الأخرى التي هي قيد الانجاز والمتعلقة بعدة قطاعات”.

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