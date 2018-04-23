مياه سوداء في أغلب شوارع وأنهج طبرق

عادت ظاهرة المياه السوداء وطفح مياه الصرف الصحي إلى عدد من الشوارع والمناطق والطرق الرئيسية بمدينة طبرق .

وقال مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بطبرق أن سبب هذا الطفح و التلوث البيئى هو إضراب شركة المياه والصرف الصحي عن العمل منذ فترة مما جعل مياه الصرف الصحي تطفح في عدد من الشوارع و الطرق و أحياء المدينة .

هذا و طالب المجلس البلدى طبرق العاملين فى الشركة العامة للمياه و الصرف الصحى و مكتب خدمات طبرق بالعدول عن الإعتصام وتغليب مصلحة المدينة حسب البيان الصادر عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية