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مياه سوداء في أغلب شوارع وأنهج طبرق

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عادت ظاهرة المياه السوداء وطفح مياه الصرف الصحي إلى عدد من الشوارع والمناطق والطرق الرئيسية  بمدينة طبرق .

وقال مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” بطبرق أن سبب هذا الطفح و التلوث البيئى هو إضراب  شركة المياه والصرف الصحي عن العمل منذ فترة  مما جعل مياه الصرف الصحي تطفح في عدد من الشوارع و الطرق و أحياء المدينة .

هذا و طالب المجلس البلدى طبرق العاملين فى الشركة العامة للمياه و الصرف الصحى و مكتب خدمات طبرق بالعدول عن الإعتصام وتغليب مصلحة المدينة حسب البيان الصادر  عنه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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