مديرية أمن شحات تضبط شخص بحوزته 12 شريط ترامادول

ألقى أعضاء بوابة سوسة الغربية التابعة لمديرية أمن شحات، القبض على شخص يقوم بجلب حبوب هلوسة نوع «ترامادول» ويبيعها للمواطنين.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية أمن الشحات، على فيس بوك، أن عملية القبض على المتهم تمت، أثناء التفتيش الدوري للبوابة على الداخلين والخارجين من المدينة، لافتة إلى أنه شخص سكن المدينة حديثًا، وتم القبض عليه وبحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة تقدر بـ 12 شريط «ترامادول».

وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

