شركات نمساوية كبرى تسعى للعودة إلى ليبيا

أكد سفير جمهوريو النمسا لدى ليبيا رونالد شتورم، الإثنين أن شركات نمساوية كبرى ترغب في الرجوع إلى ليبيا لاستئناف عملها داخلها.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع السفير، بحضور المستشار التجاري لسفارة النمسا في ليبيا مارتن ويلر.

وتناول الاجتماع نقاشات حول العلاقات الثنائية التي تجمع ليبيا وجمهورية النمسا، كما استعرض الطرفان أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع مُقترح يقضي بتقديم النمسا لبرامج تدريبية بمختلف المجالات لكوادر ليبية متخصصة.

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