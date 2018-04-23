السراج يشكل لجنة لملاحقة المعتدين على مطار معيتيقة

طرابلس-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، اليوم الاثنين، إن لجنة من وزارتي العدل والداخلية بالتعاون مع مكتب النائب العام شكلت لمحاسبة المتورطين بالاعتداء على مطار معيتيقة وإطلاق القذائف العشوائية.

وأضاف “أن السراج يحمل العناصر المسلحة التي ترتكب هذه الأفعال المسؤولية كاملة، ويحذرها بأنه سيتم ملاحقتها جنائيا ومحليا ودوليا”.

وكشف السلاك، خلال مؤتمر صحفي أن السراج بحث يوم أمس الأحد مع عميد وأعضاء بلدية مصراتة مستجدات عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم والجهود المبذولة لإزالة كل ما يعيق العودة.

وأفاد السلاك، أن اللقاء تطرق إلى مشاكل البنية التحتية في تاورغاء وعملية نزع الألغام، وما تم إقراره من إجراءات لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً لعودة الأهالي، بالإضافة إلى بحث قضية المفقودين من الجانبين.

وأضاف، أن اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وبحضور وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين اجتمعت حول استعداد هيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وجاهزية الفريق الفني بالهيأة لمباشرة عمله بمنطقتي طمينة وتاورغاء فور توفير الحماية للفريق المختص.

وأكد السلاك، أن السراج جدد دعوته إلى جميع الأطراف لطي صفحة الماضي ورأب الصدع وتنحية الخلافات وتقديم التنازلات للخروج في ليبيا من هذه الأزمة، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأشار السلاك، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي جدد إدانته أيضا بأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري، بمنطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية