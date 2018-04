المتوسط

أعلنت جامعة الحاضرة، أنه في إطار تنفيذ خطة عمل مكتب خدمة المجتمع بالجامعة وبالتعاون مع منتدى المساند تم إقامة محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية.

وأوضح منشور عبر الحساب الرسمي للجامعة على فيس بوك، أن تلك المحاضرة استهدفت 14 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات.

وأشارت الجامعة، أن تلك المحاضرة ستكون بداية سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تستهدف عددًا أكبر في المرات القادمة.

The post جامعة الحاضرة تقيم محاضرة توعوية عن الاسعافات الأولية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية