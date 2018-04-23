الرئاسي يبحث تقديم مشروع حكومة موسعة

عقد نواب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان، اليوم الاثنين، اجتماعا تقابلياً مع ممثلي الكتل والدوائر الانتخابية بمجلس النواب.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء ناقش تقديم مشروع حكومة موسعة تحظى بثقة البرلمان لإنهاء حالة الانقسام، والتشظي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، تكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

وأعرب المجتمعون عن رغبتهم في اختيار حكومة توافقية، بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، قادرين على إيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم، لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.

كما بحث المشاركين في الاجتماع سير عمل حكومة الوفاق والصعوبات التي تواجهها في أداء عملها، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، وسبل دعم الوزارات لكي يتسنى لها أداء عملها بالصورة الصحيحة، وحسب الأهداف المخطط لها.

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