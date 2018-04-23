صور لـ “العنوان” تبرز تنفيذ عملية “عودة الصقر” في منطقة السدادة

السدادة-العنوان

أبرزت صور تحصلت عليها صحيفة العنوان تنفيذ طائرات سلاح الجو لعملية (عودة الصقر) التي أعلنت عنها القوات المسلحة السبت الماضي ضد قوات من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي بمنطقة السدادة، وذلك بعد توافر معلومات مؤكدة حولها.

وأظهرت الصور عمليتي الاستطلاع الجوي بعد تجميع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع الجوي الفني الالكتروني والتصوير الجوي يوم الجمعة تجمع لقوات من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي مع جماعات إرهابية أخرى ومن ثم القصف وتدميرها يوم السبت.

وكانت القوات المسلحة قد أكدت نجاح العملية ما أسفر عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح الخاصة بتلك القوات.

وكانت القوات المسلحة قد كشفت السبت أنها رصدت طائرة عمودية في سماء منطقة العمليات التي نفذتها طائرات سلاح الجو يوم السبت الماضي ضد قوات من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي بمنطقة السدادة.

وقالت القوات المسلحة إن تعليمات صدرت وقتها من قائد التشكيل بعدم استهداف الطائرة، لكنها حذرت من أنها سوف تتعامل معها مستقبلا كهدف معادي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، إن العملية نفذت في تمام الساعة 13:15 ظهر يوم السبت، مؤكدا دك القوات الجوية لوكر تلك القوات الإرهابية في منطقة غرب سرت بحوالي135 كم وشرق مصراتة بنحو 76 كم جنوب منطقة السدادة.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي أن تلك القوات كانت تحت الاستطلاع لمدة 3 أشهر، موضحا أن القوات الجوية هاجمت الأوكار المتمركزة جنوب كوبري السدادة لمسافة تتراوح من 2 إلى 20 كم.

وقال “نُفذت 3 غارات متتالية. الغارة الأولى استهدفت مزرعة كان يوجد بها 30 آلية مسلحة تابعة للإرهابيين. الغارة الثانية استهدفت مبان إدارية كانت بها من 12 -15 آلية مسلحة، فيما استهدفت الغارة الثالثة مجموعة من الآليات كانت منتشرة في الصحراء معها مجموعات من المقاتلين”.

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