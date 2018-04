“البدري” يحمل رسالة عاجلة من “حفتر” للمغرب .. وهنا موعد عودة المشير

المتوسط -عبدالباسط بن هامل :

ألتقى السفير عبدالباسط البدري والمبعوث الشخصي للقائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين عدد من اعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة مصراتة في العاصمة المغربية الرباط من ابرزهم فتحي باشاغا و ابوالقاسم قزيط ومحمد الرعيض وسليمان الفقيه ، اللقاء جرى للتباحث حول الاتفاق السياسي المتعثر وتعديله بان يصبح جديد برئيس ونائبين، وحكومة منفصلة عن الرئاسي، ونقل البدري شروط المشير حفتر حول تعديل الاتفاق السياسية، وتوحيد القيادة العامة للجيش الليبي بناءً على الاتفاق الذي جرى في جمهورية مصر العربية بين القيادات العسكرية الليبية.

وأكد مصادر للمتوسط ان السفير البدري تسلم دعوة رسمية من الحكومة المغربية لقائد العام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لزيارة المملكة الشهر المقبل، للتباحث حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما ذكرت مصادر مطلعة عن لقاء مرتقب سيجمع المشير حفتر مع قيادات من مصراتة في دولة غربية برعاية أمريكية دون إعطاء تفاصيل اكثر.

كما اكدت مصادر للمتوسط ان عودة المشير خليفة حفتر ستكون لليبيا الخميس المقبل بعد فترة علاج امتدت لأكثر من أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس.

