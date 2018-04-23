المشري يصل المغرب للقاء مرتقب مع عقيلة صالح

الرباط-العنوان

وصل رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الإثنين إلى المغرب تمهيدا للقاء مرتقب مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفق ما أعلن عنه مكتب الإعلام بالمجلس.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء غير المعلن بشكل رسمي من مجلس النواب سيجري يوم غد الثلاثاء.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن السبت أن عقيلة صالح سيبدأ زيارة رسمية إلى الشقيقة المملكة المغربية الأحد بناء على دعوة وجهت له في الأول من مارس الماضي من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأضاف بليحق، أن الشقيقة المملكة المغربية تولي اهتماماً خاصاً بليبيا كإحدى الدول العربية الشقيقة وضمن دول جوار ليبيا ومعنية بأمن واستقرار ليبيا ناهيك عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية