“عضو بالمجلس الاستشاري” يتوقع ما سيطرحه صالح خلال اللقاء المرتقب مع المشري

توقع عضو المجلس الاستشاري محمد تكالة أن يعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اللقاء المرتقب مع رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، “آلية لتسمية اعضاء المجلس الرئاسي تجعل منه متحكم باختيار الاشخاص الممثلين له وتسمية المناصب السيادية” حسب قوله.

وقال ” تكالة” في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” من وجهة نظرنا اي اتفاق يساهم في توحيد مؤسسات الدولة نوافق عليه شرط ان يكون شفافا ولا يفصل على شخصيات معينة”، مشيرا إلى أنه كلما كانت الاختيارات شفافة وحازت بأغلبية الاصوات كانت النتائج ذات قدرات افضل وكانت توافقية وتساهم في رأب الصدع”

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة، بلقاسم قزيط، قال إنه « لابد من توحيد البندقية نحو هدف واحد هو الإرهاب انطلاق هذه العملية في نطاق محدود، والمأمول هو توسيع عمليات مكافحة الإرهاب خصوصًا في الصحراء الواسعة».

وأضاف «قزيط»، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، يجب «أن تحظى قوة مكافحة الإرهاب بالدعم الكامل، ويجب أن يشارك فيها كافة أبناء الوطن»

وأوضح عضو «الدولة الاستشاري»، أن «أي اسم يأتي من خلال عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة وتنافسية، نقبل نتائجه برحابة صدر»

