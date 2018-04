“الدستور” و”الرئاسي” يتصدران مباحثات “عقيلة” و “المشري” في المغرب

المتوسط :

بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ، اليوم الاثنين خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد مشري” بالعاصمة المغربية الرباط سبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة على البدء في تنفيذ الاتفاق بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس و نائبين.

وتناول اللقاء أيضا بحث آليات اختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة الوزراء، وكذلك السبل الواجبة لإصدار مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت ممكن، مؤكدين على ضرورة تعيين محافظ للمصرف المركزي للمنتخب من قبل مجلس النواب، وكذلك مناقشة تشكيل لجنة مختصة لمعالجة تقنين الحكم المحلي وتنظيم السلاح وقانون الإرهاب.

