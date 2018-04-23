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قتلى وقذائف عشوائية في سبها

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مع استمرار الاشتباكات في مدينة سبها قتل اثنان وأصيب 4 أربعة مدنيين آخرين حسبما بين مصدر طبي لـ218، ليرتفع عدد القتلى نتيجة المعارك منذ بدايتها إلى 14 جلهم من المدنيين، أما المصابون فقد بلغوا 59 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال.

وازدادت حدة الاشتباكات التي كانت قد اندلعت منذ أكثر من شهرين شرق المدينة، حيث استعملت الأطراف المتنازعة القذائف الثقيلة بحسب شهود عيان، كما استهدفت القذائف قاعة الشعب وخزان المياه العلوي لحي الثانوية، وعمارات “صفر واجمع” ومحيط معسكر اللواء السادس، كما سقطت عدد من القذائف العشوائية على منازل في حي الطيوري.

وأظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مسجد الإحسان الذي يقع في وسط منطقة دائري القرضة، لقذيفة عشوائية ألحقت أضراراً في مئذنته.

وكان آمر اللواء السادس العميد خليفة عبد الحفيظ قد أعلن قبل أسبوعين وقف إطلاق النار والالتزام به إلا في حالة الدفاع عن النفس، من جهة ثانية أعلن المجلس الأعلى لقبائل فزان عن التوصل لاتفاق يقضي بفتح الطرق المؤدية للمدن الجنوبية ووقفاً لإطلاق النار، لكن تم انتهاك هذه الاتفاقات.

وما تزال الطريق الرئيسية المارة بتقاطع قاعة الشعب الرابط بين مدينة سبها وبقية مدنة الجنوب مغلقة منذ فبراير الماضي جراء الاشتباكات في المنطقة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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