المتوسط :

أفادت مصادر بميناء بنغازي البحري بوصول الباخره التابعه امواج ليبيا بحمولة 248 من البضائع العامة .

وأوضح المصدر، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن وصول باخرة غدا الثلاثاء إلى ميناء بنغازي محملة 250 حاوية من الاغنام الروماني .

