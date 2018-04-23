الخبرة القضائية والبحوث تكرم الشيخ محمد طاهر المسماري

البيضاء 23 أبريل 2018 (وال)- كرم مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين، الشيخ محمد طاهر المسماري.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بقاعة أسكلابيوس الأثرية التابعة لمركز الخبرة ببلدية البيضاء، بحضور مدير عام المركز المستشار الدكتور عمر الحجازي.

هذا وتخللت الاحتفالية التي حضرها عائلة الشيخ محمد طاهر المسماري، بمناسبة حصوله على الترتيب الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي في الكويت، إلقاء عديد من كلمات الترحيب والتحفيز للشيخ محمد طاهر المسماري.

وفي ختام الحفل، قام المستشار الدكتور عمر الحجازي، بتسليم درع تكريمية مقدمة من المركز للشيخ محمد طاهر المسماري، إلى جانب شهادة تقدير، بحضور الخبير القضائي بشير محمد الشيخي، والخبير القضائي الناجي عبد السميع الفايدي.

يُشار إلى أن المسماري متحصل على الترتيب الأول في حفظ كتاب الله على مستوى العالم الإسلامي في دولة الكويت (وال – البيضاء ) أ ف/ ر إ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال