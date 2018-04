السفيرة الفرنسية تدرس  تحريك الجمود السياسي مع المجلس البلدي مصراته

المتوسط :

اجتمعت سفيرة فرنسا لدى ليبيا برجريت كرومي، اليوم الاثنين، مع المجلس البلدي مصراته سبل تحريك الجمود السياسي في ليبيا.

وبحث المجتمعون أيضا آخر الجهود المبذولة بالملف الليبي خاصة السياسي منه وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة برعاية أممية من أجل التوافق.

من جانبها أكدت كرومي على دور مصراته الهام في اكتمال العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة على مواصله بلاها لدعم ليبيا من أجل بناء اللدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

هذاوثمن المجتمعون من المجلس البلدي مصراته على في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة، ودورها في إيصال الصورة كاملة للمجتمع الدولي.

