نواب الرئاسي يلتقون نواب البرلمان

ناقش عدد من نواب المجلس الرئاسي تقديم مشروع حكومة توافقية خلال اجتماع مع ممثلي الكتل والدوائر الانتخابية في مجلس النواب.

وحضر اللقاء كل من “أحمد معيتيق”، “فتحي المجبري”، “عبد السلام كاجمان”، ظهر الاثنين، في مقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

وشمل الاجتماع مناقشة تقديم حكومة موسعة يوافق عليها البرلمان، على أن تكون موافقة لمخرجات الاتفاق السياسي، سعياً لإنهاء الانقسام المؤسسي حسب تصريح الحاضرين.

وأكد النواب رغبتهم في اختيار حكومة توافقية يوافق عليها مجلس النواب، ويكون تشكيلها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، على أن تتشكل من وزراء “مهنيين”، فيما لم يطرح الممثلون أي أسماء لهذه الحكومة ولم يبينوا عدد الوزراء المقترحين لشغل حقائبها.

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