مركز الخبرة القضائية يكرم الشيخ محمد طاهر المسماري

أقيم مساء اليوم الاثنين بقاعة إسكلابيوس الأثريه التابعة لمركز الخبرة القضائية والبحوث بمدينة البيضاء حفل تكريم للشيخ محمد طاهر المسماري المتحصل على الترتيب الأول في حفظ كتاب الله على مستوى العالم الإسلامي

وحضر الحفل والده الأستاذ طاهر المسماري وعمه العميد جمال المسماري

ولفيف من افراد العائلة والعاملين بالمركز

حيث افتتح الحفل مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي بكلمة ترحيبية وتحفيزيه للشيخ محمد وللحاضرين

وفي ختام الحفل تم تقديم درع تكريمي للشيخ محمد مهداء من مركز الخبرة القضائية والبحوث وشهادة تقدير ..

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