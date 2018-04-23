توافد وصول وفود المشاركة في ملتقى أجدابيا للمصالحة

أجدابيا 23 أبريل 2018 (وال)- تواصل توافد الوفود إلى بلدية أجدابيا، للمشاركة في ملتقى أجدابيا للمصالحة الوطنية .

هذا ويتواصل وصول الوفود من مدن: سبها، براك الشاطئ، الكفرة، غات، غدامس، الرجبان، الزنتان، تيجي، الخمس، طرابلس، سوق الجمعة، مصراتة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الحاكم العسكري درنة بن جواد سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري.

ومن بين المشاركين في الملتقى المزمع عقده خلال يومي 24 – 25 أبريل الجاري، تحت شعار “رؤية ليبيا بمجلس مشائخها”، رئيس لجنة المصالحة على مستوى ليبيا محمد الهوش الحسناوي، ونادي بنغازي للدرجات النارية، كما سيشهد الحضور العنصر النسائي وفرق غنائية وموسيقية من : مرزق، غات، سبها، طرابلس، وخيالة من أجدابيا . (وال- أجدابيا) ع ع/ ر ت

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