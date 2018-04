المتوسط :

اتهمت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، قطر وتركيا بتمويل الجماعات المسلحة الإرهابية التى لا تزال متواجدة في عدد من المناطق الليبية و التي تهدف إلى إطالة الفوضي في ليبيا وخارجها.

وأفادت اللجنة، في بيان لها اليوم الاثنين عقب اجتماع ناقشت فيه تطورات الأزمة الليبية ، بأن الانتخابات تعد المنفذ الوحيد أمام الليبين للقضاء على الفوضي و نزع الانقسامات من الداخل الليبي، مناشدة الاطراف الليبية كافة إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية، قبل نهاية العام الجاري لحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة على السلطة، واستعادة النظام في ليبيا.

وأكدت اللجنة ايضا على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية و التي تعد بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام ، مثمنة اجتماعات القادة العسكريين الليبيين في القاهرة.

The post البرلمان المصري يتهم قطر وتركيا بتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية