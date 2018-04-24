بلدي مصراتة يعقد اجتماعًا مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا

عين ليبيا

عقد أعضاء المجلس البلدي مصراتة اليوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018 بمقر ديوان البلدية اجتماعاً مع برجريت كرومي سفيرة فرنسا لدى ليبيا في زيارة رسمية لها إلى بلدية مصراتة، حيث اطلعت عن قرب على آخر الجهود والتطورات بالملف الليبي خاصة السياسي منه، ومناقشة كيفية الخروج من الجمود السياسي الحالي، وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة، وفرص إيجاد توافق فيما بينها، ودور بعثة الأمم المتحدة في ذلك، وأكدت السفيرة بأن لمدينة مصراتة دور مهم في اكتمال العملية السياسية في ليبيا.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس على الدور المهم للجمهورية الفرنسية في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة، ودورها في إيصال الصورة كاملة للمجتمع الدولي>

كما أكدت السفيرة في نهاية اللقاء على وقوف بلادها إلى جانب ليبيا في الوصول إلى حالة من الاستقرار.

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