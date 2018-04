المتوسط :

التقى الممثل الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة”، اليوم الاثنين بمقر البعثة في طرابلس، مع وزيرالتعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل لبحث أخر المستجدات بالقطاع التعليمي في البلاد.

وبحسب الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك”، فأن سلامة بحث مع وزير التعليم ايضا الدور الأممي لدعم جهود الوزارة في إصلاح قطاع التعليم في البلاد.

