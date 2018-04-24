المتوسط:

طالب وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل محمد، من مراقبي التعليم بالبلديات، الأفراج الفوري عن مرتبات كل العاملين بقطاع التعليم من النّازحين والمّهجرين من أماكن عملهم وعدم إيقاف مرتب أي موظف نازح أو مهجر إلا بعد أخد الأذن من الوزارة.

وحسب بيان صادر يوم أمس الاثنين من وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، طالب الوزير بحصر دقيق لكل المعلمين النّازحين والمّهجرين من وإلى مراقبات التعليم بالبلديات على وجه السرعة.

The post «تعليم الوفاق» تطالب بالإفراج عن رواتب المدرسين المهجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

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