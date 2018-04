المتوسط:

تعقد بلدية سلوق، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي «إنشاء الشراكة المجتمعية سلوق للسلم الاجتماعي والتنمية المحلية»، وذلك بالتعاون مع مكتب مفوضية المجتمع المدني سلوق.

ويستمر البرنامج التدريبي الذي يعقد بمقر المركز الثقافي بالمدينة، لمدة 3 أيام متتالية، وسيتحصل المشاركين في اليوم الختامي على شهادة معتمدة من منظمة pci.

The post اليوم.. بدء برنامج تدريبي عن الشراكة المجتمعية في بلدية سلوق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية